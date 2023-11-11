STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports

12' Karimi

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Fall, Ngoy

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkıyor. Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.

İki takım bugüne kadar İstanbul'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul'da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.