Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve esneklik çalışmaları ile başladı. Dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, duran top organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, soğuma hareketleri ile sonra erdi.

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın oynanacak Kasımpaşa-Kayserispor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

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