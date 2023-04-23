Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA: Günay, Fabiano, Denk, Tarkan, Ben Ouannes, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç, Bahoken
YEDEKLER: Erdem, Gökhan, Yasin, Malsa, Mounir, Hadergjonaj, Hajradinovic, Ahmet, Tunay, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf,
YEDEKLER: Erhan, Metehan,Yasirr,Pavicicc, Mahir, Kahraman, Mehmet Ali,Michalakk,Brunoo Paz, Cebrail
TEKNİK DİREKTÖR:AleksandarrStanojevicc
SAAT: 13.30
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
YAYIN:beINN SPORTS
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Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 33 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, averajla 12. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 29 maçın 9'unu kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Arabam.com Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 39 puanla haftaya 9. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
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MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Kasımpaşa ile Konyaspor'un Süper Lig'de oynadığı son dört maç berabere biterken, bu rekabet tarihinde daha önceki 19 karşılaşmanın toplamında beş beraberlik çıktı.
- Kasımpaşa'nın Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Konyaspor (6B 4M).
- Konyaspor'un Süper Lig tarihinde bütün ziyaretlerinde gol yediği deplasmanlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Kasımpaşa (11 maçta 17 gol).
- Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan Kasımpaşa (3G 1B), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında aldığı puanı burada eşitleyebilir ya da geçebilir (11; 3G 2B 6M).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (3B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada bu sezon İstanbulspor'u 4-0 yenerek aldı.
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