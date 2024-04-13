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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Lige verilen aranın ardından 32. hafta maçları ile heyecan devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına 5. sırada giren Kasımpaşa, düşme hattının hemen üzerindeki Tümosan Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:52
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        22' Ndao

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 13.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

        Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

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        Son olarak Mondihome Kayserispor deplasmanında 2-0 kazanan Kasımpaşa, böylece puanını 46 yaptı. Sami Uğurlu yönetimindeki İstanbul ekibi, 47 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş'ı takibini sürdürüyor.

        Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic takımının ve ligin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Trabzonspor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılan Tümosan Konyaspor ise son 3 haftada galip gelemedi. Ömeroviç'in ekibi 33 puanla 16. sırada yer alıyor.

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        Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Tümosan Konyaspor 2-0 kazanırken Sokol Cikalleshi, 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı. Arnavut oyuncu bu sezon takımın gole en çok katkı yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

        MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

        Konyaspor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (6B 6M), rakibini en son Kasım 2017'de mağlup edebildi (2-1).

        Kasımpaşa'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor'un (2G 3B), son altı sezonda da ziyaret edip namağlup döndüğü bir deplasman bulunmuyor.

        Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (2B 1M), aynı teknik direktör yönetiminde dört karşılaşmalık bir galibiyet hasretini en son Ağustos-Ekim 2021 arasında yaşadı (Cihat Arslan).

        Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de aldığı iki deplasman galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı geldi (2-0 vs Pendikspor & 1-0 vs İstanbul Başakşehir).

        Bu sezon Süper Lig'de kornerden en fazla gol atan takım olan Kasımpaşa, aynı zamanda şu ana kadar gollerinin en büyük bölümünü bu şekilde kaydeden ekip konumunda (%20; 11/55).

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        Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en az gol yiyen iki takımdan biri olan Konyaspor (2; Antalyaspor ile birlikte), bu iki golü de oynadığı son maçta kalesinde gördü (vs Trabzonspor).

        Bundan önceki üç sezonda da Konyaspor'a gol atan Haris Hajradinovic (2020/21, 2021/22 & 2023/23), Süper Lig tarihinde yeşil-beyazlı fileleri üst üste 4+ sezonda havalandıran altıncı isim olmak için sahaya çıkıyor (5; Aykut Kocaman & Mert Nobre, 4; Isaac Promise, Sead Sabotic & Ünal Karaman).

        Son üç Süper Lig maçında da rakip filelere birer gol gönderen Kasımpaşa forveti Nuno Da Costa, kariyerinde ilk kez üst üste dört karşılaşmada gol sevinci yaşamak istiyor.

        Bu sezon Konyaspor'un en fazla gole katkı yapan oyuncusu olan Sokol Çikalleshi (11 gol & 5 asist), Kasımpaşa'ya rakip olduğu son iki Süper Lig maçında üç gole katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

        Konyaspor sol beki Guilherme'nin Süper Lig kariyerinde Kayserispor (4) ile birlikte en fazla gol katkısı yaptığı iki rakibinden biri Kasımpaşa (2 gol & 2 asist).

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