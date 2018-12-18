Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İzmir'de oynanan turun ilk maçını Özgür Çek ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-1 kazanan Kasımpaşa, tur atlamak için sahaya çıkacak.

Geçen sezon kupaya 5. turda veda eden Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe bu müsabakada forma giyemeyecek.

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