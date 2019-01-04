İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul’da devam Kasımpaşa, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet çalışan lacivert-beyazlılar, yarı sahada savunma ve hücum oyunu gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma koşuları ile noktalandı.

Kasımpaşa, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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