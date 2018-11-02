Kasımpaşa - Medical Park Antalyaspor maçı heyecanı

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Medical Park Antalyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Kasımpaşa 19 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Medical Park Antalyaspor 17 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Medical Park Antalyaspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Kasımpaşa galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Medical Park Antalyaspor galibiyet oranı 3.40. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Kasımpaşa son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 3-2 yenildi.

Medical Park Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kasımpaşa, evinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 5 gol yedi.

Medical Park Antalyaspor, dış sahada 3 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Medical Park Antalyaspor 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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