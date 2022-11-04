Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (3G 1B), bu yenilgiyi iki ekibin en üst ligdeki son karşılaşmasında aldı (Mayıs 2021'de 1-3). Ankara temsilcisi, lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki yenilgilik seriyi sadece bir kez yaşadı (Şubat 2011'de 1-2 & Eylül 2018'de 1-2).

Süper Lig tarihinde Ankaragücü'nü konuk ettiği 11 maçın sadece birini kaybeden Kasımpaşa (5G 5B), son beş karşılaşmanın dördünde rakibine puan vermedi ve tek yenilgisini bu süreçte gol atamadığı tek mücadelede aldı (Ağustos 2019'da 0-1).

Bu sezon evinde oynadığı hiçbir Süper Lig maçından beraberlikle ayrılmayan tek takım olan Kasımpaşa (2G 4M); kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmayı kazandı, gol yediği dört maçtan puansız ayrıldı (toplam 14 gol).

İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Ankaragücü, diğer karşılaşmada bu sezon İstanbulspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Lig tarihinde İstanbul takımları karşısında en fazla mağlubiyet alan (260) ve gol yiyen (816) ekip Ankaragücü (507 maç).

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Kasımpaşa (2B 2M), daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadığı son dönemde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı (Kasım-Aralık 2021 arasında yedi maç).