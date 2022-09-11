Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Paşa ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puan topladı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. İki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Ertuğrul

Hadergjonaj

Graovac

Sadık

Ben Ouanes

Turgay

Fall

Hajradinovic

Eysseric

Celina

Bahoken