Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

AA

KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu,Hataysporr karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren DannyDrinkwaterr, Tarkan Serbest,JuliannJeanvierr veLorettSadikuu ile kadro dışı bırakılanFodeeKoitaa, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Hollandalı stoperDerrickkLuckassen'inn durumu ise maç saatinde belli olacak.

İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a veHess KabloKayserispor'aa mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir GrupSivassporr karşısında elde etti.

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