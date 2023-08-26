Kasımpaşa - Pendikspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekibi Pendikspor'u ağırlıyor.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 2

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequiera, Thuram, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Eze, Oscar Romero

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı. İki İstanbul temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.