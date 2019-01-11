Süper Lig'in devre arasında Azad Toptik ve Tobias Heintz gibi genç isimleri kadrosuna katan Kasımpaşa, iç transferde de hız kesmiyor. Lacivert-beyazlı kulüp, Kosovalı futbolcu Loret Sadiku ve Fransız oyuncu Olivier Veigneau ile sözleşme yeniledi.

Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Olivier Veigneau’nun 2020 yılına kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Fransız futbolcunun yanı sıra, Kosovalı oyuncu Loret Sadiku’nun da bugün kulüp tesislerinde yapılan imza töreniyle 2022 yılına kadar sözleşme uzattığı açıklandı.

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