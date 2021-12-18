Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'U ağırlıyor.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Ali Şansalan

KASIMPAŞA: Harun, Hagergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Yusuf, Ahmet Emin, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Ligde 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, 11 puanda yer alıyor. Son olarak Galatasaray'ı deviren ve galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivas ise 22 puanda...

23. RANDEVU

İki ekip 23. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 22 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 8, Kasımpaşa ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde ise 30 gol gördü. İstanbul’da oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 5 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.