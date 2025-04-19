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        Kasımpaşa - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadele dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:40
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan StadıHAKEM: Ali ŞansalanSAAT: 13.30YAYIN: beIN Sports 2

        Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Mortadha, Fall, Can, Da Costa

        Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Sonko, Azizbek, Samba, Simic, Tolga Ciğerci, Moutousammy, Bekir, Efkan, Rej Manaj

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

        Sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 39 puanla 11. Sırada bulunuyor.

        Sivas temsilcisi ise 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşarken topladığı 31 puanla düşme hattının içerisinde yer alıyor.

        İki takım arasında oynanan son iki lig maçı golsüz sona ererken, ikili rekabet tarihinde üst üste üç beraberliğe sahne olan bir seri henüz gerçekleşmedi.

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        Kasımpaşa, süper ligde aldığı 12 beraberlikle söz konusu kategoride zirvede yer alırken, sivasspor ise deplasmanlarda sergilediği kötü performansla dikkat çekiyor.

        Evinde oynadığı 16 maçtan 6'sını kazanan kırmızı-beyazlı takım, dış sahalarda oynadığı 14 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi. Evinde oynadığı 16 maçta 23 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, dış sahadaki 14 karşılaşmada ise sadece 8 puan kazanabildi.

        SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

        Misafir takımda sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic'in yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ve Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor.

        Kasımpaşa cephesindeyse sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Büyük çekişme yaşanması beklenen mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak

        MAÇTAN DETAYLAR

        Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan son iki Süper Lig maçı golsüz sona ererken, bu rekabet tarihinde üst üste üç beraberliğe sahne olan bir seri yaşanmadı.

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        Kasımpaşa'ya konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (4G 2B), ilk yedi ziyaretinin dördünden puansız ayrılmıştı (1G 2B).

        İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçın dokuzunu kaybeden (1B) ve son beş karşılaşmadan puansız ayrılan Sivasspor, lig tarihinde İstanbul temsilcilerinden üst üste altı mağlubiyet aldığı tek süreci Mayıs-Kasım 2009 arasında yaşadı.

        Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (4G 3B), seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Şubat-Aralık 2020 arasında yakaladı (13 maç).

        Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kaybeden Sivasspor (1B), tek puanını son ziyaretinde Çaykur Rizespor'dan aldı (1-1).

        Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik yaşayan takım olan Kasımpaşa (12), 30'uncu maçlar itibarıyla kulüp tarihindeki en yüksek sayısını tekrar etti (1961/62).

        Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım Kasımpaşa (8) ile Sivasspor (8) bu maçta karşı karşıya geliyor.

        Aytaç Kara'nın Süper Lig kariyerinde en fazla takımın formasıyla gol attığı rakibi Sivasspor (Kasımpaşa, Bursaspor, Eskişehirspor & Trabzonspor).

        Efkan Bekiroğlu, Sivasspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

        Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay, daha önceki sekiz ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 3B 3M).

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