Kasımpaşa - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan StadıHAKEM: Ali ŞansalanSAAT: 13.30YAYIN: beIN Sports 2

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Mortadha, Fall, Can, Da Costa

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Sonko, Azizbek, Samba, Simic, Tolga Ciğerci, Moutousammy, Bekir, Efkan, Rej Manaj

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

Evinde oynadığı 16 maçtan 6'sını kazanan kırmızı-beyazlı takım, dış sahalarda oynadığı 14 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi. Evinde oynadığı 16 maçta 23 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, dış sahadaki 14 karşılaşmada ise sadece 8 puan kazanabildi.

İki takım arasında oynanan son iki lig maçı golsüz sona ererken, ikili rekabet tarihinde üst üste üç beraberliğe sahne olan bir seri henüz gerçekleşmedi.

Sivas temsilcisi ise 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşarken topladığı 31 puanla düşme hattının içerisinde yer alıyor.

SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

Misafir takımda sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic'in yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ve Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor.

Kasımpaşa cephesindeyse sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Büyük çekişme yaşanması beklenen mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak

MAÇTAN DETAYLAR

Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan son iki Süper Lig maçı golsüz sona ererken, bu rekabet tarihinde üst üste üç beraberliğe sahne olan bir seri yaşanmadı.

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Kasımpaşa'ya konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (4G 2B), ilk yedi ziyaretinin dördünden puansız ayrılmıştı (1G 2B).

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçın dokuzunu kaybeden (1B) ve son beş karşılaşmadan puansız ayrılan Sivasspor, lig tarihinde İstanbul temsilcilerinden üst üste altı mağlubiyet aldığı tek süreci Mayıs-Kasım 2009 arasında yaşadı.

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (4G 3B), seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Şubat-Aralık 2020 arasında yakaladı (13 maç).

Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kaybeden Sivasspor (1B), tek puanını son ziyaretinde Çaykur Rizespor'dan aldı (1-1).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik yaşayan takım olan Kasımpaşa (12), 30'uncu maçlar itibarıyla kulüp tarihindeki en yüksek sayısını tekrar etti (1961/62).

Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım Kasımpaşa (8) ile Sivasspor (8) bu maçta karşı karşıya geliyor.

Aytaç Kara'nın Süper Lig kariyerinde en fazla takımın formasıyla gol attığı rakibi Sivasspor (Kasımpaşa, Bursaspor, Eskişehirspor & Trabzonspor).

Efkan Bekiroğlu, Sivasspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay, daha önceki sekiz ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 3B 3M).