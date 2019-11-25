Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
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