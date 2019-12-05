Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Beşiktaş ile 8 Aralık 2019 Pazar günü saat 19:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerinde Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 16:30’da başladı.



Van Spor Futbol Kulübü maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptılar. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladılar, core çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi.



Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yarın saat 17:30'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri