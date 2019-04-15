İyi futbolun en azından bir puanla bitmemesi Kasımpaşa adına şanssızlıktı diyebiliriz…

Üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa, işler tam düzeldi diye düşünüldüğü bir anda sürpriz bir yenilgi aldı…

Antalya deplasmanı, yakalanan çıkış için önemli bir maçtı. Karşılaşmanın tamamına bakıldığında bırakın bir puanı 3 puan almak doğaldı oynanan oyunun karşılığı olarak…

Oyunun bütünün de top hakimiyeti, üstünlük, pas alışverişleri, ikili mücadele kazanma, atak sayısının çokluğu ve yaratılan pozisyonlar vardı Kasımpaşa adına…

Tüm bu iyi istatistiklere karşın skora bakıldığında kaybedilen bir maç söz konusu…

Üstelik rakip ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Savunmadan çıkmakta zorlandı. Kontra toplarla ileri çıkmak istedi…

Son 30 dakika neredeyse Antalya ceza sahası içerisinde oynandı…

Buna karşın top bir türlü ağlara gönderilemedi…

Golün atılamayışının temel nedeni son vuruşlardaki başarısızlıktı. Bir an önce gol atma düşüncesi, panikle bütünleşince istenilen gol atılamadı…

Kasımpaşa’nın en önemli oyuncusu tartışmasız Trezeguet. Antalya karşısında Mısırlı oyuncu ilk yarı çok tutuktu. İkinci yarı topla daha çok buluştu. Ancak kendisine özgü geçişleri yapamadı. Topa çok iyi vurmasına rağmen dün doğru dürüst bir vuruş gerçekleştiremedi. Trezeguet’in kendi performansını yakalamayışı takımı da etkiledi. Pozisyon yaratan önemli bir karakterin oyunda olmayışı forvet hattında sıkıntıya da neden oldu…

Koita’nın önemli bir vuruşunu kalecinin dışarı çıkarması dışında, kaçırılan en az 5-6 gol pozisyonu vardı. Bunları atamazsanız, yenilgi de kaçınılmaz oluyor…

Başta Tarkan’ın attığı şutlar kaleyi bir türlü tutmadı. Bu kadar isabetsiz vuruş ancak amatör bir karşılaşmada olabilir…

Oyunu rakip alana yığmak, ne kadar olumlu ve yerindeyse dönen toplara vuruş o denli kötüydü. Kelimenin tam anlamıyla beceriksizlik üst düzeydeydi Antalya karşısında…

Futbol böyle bir oyun. Atamazsan hiç değilse yemeyeceksin.

Kasımpaşa’nın yediği gol tamamen savunmanın büyük hatası sonucu geldi. Rakibi boş bıraktığında kaçınılmaz son geliyor. İki stoperin geç kalması Mevlüt’ün golü atmasına neden oldu…

Hakem Abdülkadir Bitigen kırmızı kart göstermekte haklıydı. Yalnız geç kaldı. Tarkan’a yapılan hareketi görmezden geldi. VAR uyarısı ile kartını çıkarttı…

Antalyaspor’lu Amilton’un profesyonel futbolculuğa yakışmayan durumunu da not etmeliyiz. Ben Youssef’in ayağına kasıtlı basmasını hakem atladı. Sonra uyarı ile sarı kart verdi. Bu hareket kasıt olduğu için kırmızı kart olmalıydı…

Aynı oyuncunun bir başka pozisyonda kendini yere atması, hakemi yanıltarak Kasımpaşalı oyuncuya kart verilmesi için yapılmış bir komediydi. Bu hareket bile en azından sarı kartlıktı…

Tüm bunlar bir yana, Kasımpaşa son haftalarda bulmadığı kadar pozisyon yakaladı. Biraz beceri ve dikkatli olsalar farklı bir sonuçla İstanbul’a dönebilirlerdi…

Mustafa Denizli hoca, atılan şutların kaleyi tutmayışına bir çözüm bulacaktır sanırız.

İyi futbolun en azından bir puanla bitmemesi Kasımpaşa adına şanssızlıktı diyebiliriz…

Futbolda şans büyük faktör elbette. Ancak yakalanan şansı değerlendirmek futbolcuların elinde…

Ne Antalyaspor’u ne de bir başka takımı bu kadar ezik bulamazlar. Neden gol atamadıklarını iyi analiz etmeliler. Bu pozisyonları bulmak her zaman o kadar kolay olmaz…