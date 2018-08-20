Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve son anlardaki geri dönüşüyle rakibini 3-2 deviren Kasımpaşa, bugün saat 21.45'te Başakşehir'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, keyifli bir maç oynanacağını dile getirdi.

Başarılı teknik adamın açıklamaları şu şekilde: "Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında aldığımız galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yaptık. Bugün de kendi evimizde taraftarımızla bir araya geliyoruz. Rakibimiz Başakşehir ligimizin güçlü takımlarından… Oldukça kaliteli ve geniş bir kadroları var. Bizim takımımız da geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Haftanın en zor, en çekişmeli ve seyir zevki en yüksek mücadelesi olacağını düşünüyorum. Rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz. Oyunun her iki yönünde de takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle kendi sahamızdaki ilk maçımızı kazanarak bir ivme yakalamak istiyoruz."





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