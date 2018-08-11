Spor Toto'nun güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında Süper Lig'e dönen Çaykur Rizespor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak unutulmaz bir dönüşe imza attı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maç sonrasında oyuncularının yaptığı mücadeleye vurgu yaptı ve uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünü "Mükafat" olarak niteledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, maç boyunca verdikleri mücadelenin mükafatını uzatma dakikalarında aldıklarını dile getirerek, “Lige galibiyetle başlamaktan ötürü çok mutluyuz. Rizespor takımını tebrik ediyorum, maç boyunca olağanüstü bir mücadele verdiler. Maçta ilk bölümde iyi başlayan taraf Rizespor’du. Daha sonra oyunu oturttuk. İki fırsat geldi, burada öne geçen taraf biz olsaydık daha istediğimiz oyun oynanabilirdi. Bu kez kötü bir paylaşım hatasından, yerleşim hatasından gol yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci 45 dakikayla ilgili olarak konuşan Özdeş, "İkinci yarı yine daha doğru oynamaya çalıştık. Bu kez ikinci golü kalemizde gördük. Penaltı golü tam zamanında geldi. Bu kez oyuncularım daha iştahlandı. Rizespor da kazandığı toplarla üçüncü golü bulabilirdi. Biz 2-2 yaptık. Bugünkü oyuncularımın verdiği mücadelenin mükafatı 90 artı da attığımız gol oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

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