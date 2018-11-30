Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası itibarıyla ikinci sırada bulunan ve lider Başakşehir'i takibini sürdüren Kasımpaşa'nın başarılı teknik direktörü Mustafa Denizli, 14. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Dünkü maçlardan dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Güzel bir yarışın içinde şu anda düşündüğümüz bölgedeyiz. Bu bölgeden kopmak istemiyoruz. Bu bölgede kalmanın kriterleri vardır. Tüm futbolcu arkadaşlarımızdan yararlanmak istiyoruz. Son oynadığımız Malatyaspor maçında genç oyuncularla görev aldık. 18 kişilik kadromuzda 3 kalecimiz vardı. Bu uygulamam böyle devam edecek."
"Takımımın oynadığı futboldan ve tempodan memnunum, rakipten daha çok pozisyon kazandığımız için ve topa hakim olduğumuz için memnunum. Göreve başlarken hedefimiz vardı: Bu camiayı mücadele ettiği ülke liglerinden ziyade Avrupa'da yarışmasını sağlamaktı."
"Bu hafta benim için değişik duygular içerisinde olacağım bir stadyumda önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Birinci hedefimiz; futbolumuzu oynamak. Her takım gibi biz de kazanmak istiyoruz. Detaylarda değişiklik olabilir fakat oyun felsefemizde değişiklik olmaz. Eksiklerimiz çok ama artılarımız eksilerimizden daha fazla. Eksi sayısını asgariye indirmek istiyoruz. "
"Bizim maçımızdan önce üzerimizde olan ve son yılların başarılı ekibi Başakşehir'in ve aynı bölgede bulunduğumuz Galatasaray, Beşiktaş ve Malatyaspor'un da maçı var. Yönetimimizin takıma verdiği desteğe iyi oyunla karşılık vermek istiyoruz. Bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Daha önce düşünülmeyen hedefler konuşulmaya başlandı"
"İlk hedefimiz Avrupa, bu takım bunu başaracak güçte bir takım. Güzel futbol oynamaya çalışan takımların hedefleri bellidir, o hedef üzerinde gitmeye çalışacağız. Güzel bir yarışın içindeyiz, ligde düşündüğümüz bölgedeyiz. Takımımın ortaya koyduğu tempodan mutluyum, çok pozisyon ürettiğimiz için mutluyum"
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