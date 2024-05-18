Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Bir hedef doğrultusunda gelmiştik. Tabii diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ama tamamen buraya galibiyet amaçlı geldiğimizi söyleyebilirim. Tek hedefimiz galip gelmek ve diğer maçlara bakmadan ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlar da hedefliydi. Her zaman üst taraf olarak belirlemişlerdi. Bu deplasmanın kolay olmasını da beklemiyorduk. İkinci yarı özellikle çok fazla pozisyon oldu. Hem Rizespor'un hem Kasımpaşa'nın da iki tarafa da git gel oldu diyebilirim. Ancak tabii ki baktığında da dışarıdan 0-0 çok iyi bir gözükmese de aslında güzel bir maç geçti" dedi.

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