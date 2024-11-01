Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Samsunspor'a 4-1 kaybeden Kasımpaşa, 11. hafta maçında 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi HT Spor'a konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı yenmek zorunda olduklarını söyledi.

Uğurlu, "Son hafta aldığımız mağlubiyet sonrası böyle bir önemli maça, büyük maça hazırlanmak kolay değil. Beklenmedik bir sonuç. Daha yukarılara taşımaya çalıştığımız bir takım, daha yukarıda olması gerektiğini düşündüğümüz bir takım. Oynadığımız oyun, son 20 dakikaya kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Ama orada başlayan maç şansı, top şansı dediğimiz, daha sonra çok fazla kırıldığımız bir maç. Bir sonraki haftanın başlangıcı kolay olmuyor. Hem moral olarak biraz daha düşük başlayabilirsiniz. Ama Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz. Tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de son antrenmanımız var. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Her maç çok önemli ama bu geçişler çok önem kazanıyor kendi sahanızda kaybettikten sonra yukarıya doğru çıkmak için. Bunu telafi etmeniz gerekiyor. Beşiktaş maçı deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.