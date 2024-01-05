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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Önde oynamayı seviyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Önde oynamayı seviyoruz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinden bu yana takımın oyun gücünü yukarı taşıdıklarını belirten Uğurlu, "Bu oyunu seviyoruz, önde oynamayı, yüksek şiddette oyunu seviyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:53
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        "Önde oynamayı seviyoruz"
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        “ÇOK CİDDİ HAZIRLANAN KASIMPAŞA VARDI"

        Farklı senaryoların olduğu bir müsabaka oynadıklarını dile getiren Uğurlu, “Çok ciddi hazırlanan Kasımpaşa vardı. Beşiktaş’ın eksiklerini ve ne oynayacağını biliyorduk. Bizim de toplam 6 sakatımız var ve Omeruo da milli takıma gitti. Bunun bizi zor duruma sokacağını biliyorduk. Ancak geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık. Geçen sezon ilk yarı 16 gol atan takım, biz geldikten sonra sezon boyunca 53 gol atmıştı. Bu oyunu seviyoruz, önde oynamayı, yüksek şiddette oyunu seviyoruz. Geçen sezon da bizimle bu takım mili takıma oyuncular gönderdiği dönemi yaşadı” ifadelerini kullandı.

        “GENÇ OYUNCULARA ÇOK GÜVENİYORUZ”

        Beşiktaş maçına 11’de başlayan 17 yaşındaki futbolcular Taylan Aydın ve Yasin Özcan’a performanslarından dolayı teşekkür eden Uğurlu, “2006 doğumlu iki stoperle başladık. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Genç oyunculara çok güveniyoruz. 17 yaşındalar ama ağabey gibi oynadılar. Karşılarında Muleka vardı, daha sonra Cenk geldi. Bunlar kaliteli oyuncular. 17 yaşındaki o çocuklara yürekten teşekkür ediyorum. Tüm istenenleri yerine getirerek, yediğimiz gol sonrası çok çabuk toparlamaları büyük iş. Onları milli takıma kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

        “MONTELLA AYTAÇ'I DEĞERLENDİRECEKTİR”

        Takımın tecrübeli oyuncularından Aytaç Kara’nın milli takımda yer alması gerektiğine de değinen Sami Uğurlu, “Montella’nın Aytaç’ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç bizim takımın çok büyük parçalarından biri. Bana göre ligin en formda, en iyi orta sahası. Türkiye’de box the box’ı oynayan en iyi 8 numaradır. İnanılmaz çalışıyor. Kendi hedefine ulaşacağına eminim” diye konuştu.

        Lacivert-beyazlıların teknik direktörü, Beşiktaş karşısında hat-trick yapan Nuno da Costa’nın hafta içi antrenmanda parmağının kırıldığını ve bu akşam iğneyle oynadığını belirtti.

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