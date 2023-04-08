STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
29' Mounir
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıktı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.
Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI
Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce Avrupa Ligi'ne ve ardından da Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.
Süper Lig'de lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, sezonun telafisi olarak gördüğü Türkiye Kupası macerası da Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek son buldu.
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