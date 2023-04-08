TRABZONSPOR HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI

Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce Avrupa Ligi'ne ve ardından da Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.