Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 16.00’da başlayacak mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcıları Kerem Ersoy ile Mustafa Şavranlar olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR’da ise Murat Erdoğan görev yapacak.