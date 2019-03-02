Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.