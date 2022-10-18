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Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu | Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Lacivert-beyazlılar, 3. tur maçında Yeni Mersin İdmanyurdu ile kozlarını paylaşıyor. Kupanın bu turu tek maç eleme usulüne göre oynanırken, maçı kazanan takım adını 4. tura yazdıracak.

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu | Ziraat Türkiye Kupası

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13.00
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: 0 - YENİ MERSİN İDMANYURDU: 0 (İlk yarı oynanıyor...)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Graovac, Donk, Feyzi, Petretta, Turgay, Yunus, Eysseric, Tunay, Ahmet, Ali

Yeni Mersin İY: Orhan, Burak, İbrahim, Aslan, Miraç, Ömer, Ferhan, Muğdat, Abdurrahman, Erdem, Cemil

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa ile 3. Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan itibaren dahil olan Kasımpaşa, rakibi karşısında sürprize izin vermeyip adını 4. tura yazdırmak istiyor.

Mersin temsilcisi ise Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek kupada büyük sükse yapmayı hedefliyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta topladığı 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise 3. Lig 1. Grup'ta 7 maçta 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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