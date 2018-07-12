Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, bugün yaptığı çift idmanla yeni sezon için çalışmalarına devam etti. İstanbul ekibi, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Lacivert-Beyazlılar, sabahki salon çalışmasının ardından akşam saatlerinde ise sahada çalıştı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 19.00'da başladı.

ÇALIŞMALAR YARIN SÜRECEK

Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.

Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile çalışmalarına devam edecek.