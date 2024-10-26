Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız'dan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a çiçek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Yılport Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi lacivert-beyazlıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Yıldız, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve eski Samsun Valisi Osman Kaymak'a çiçek takdim etti.
Giriş: 26.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:49
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.
Mücadele öncesi Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve eski Samsun Valisi Osman Kaymak'a çiçek takdim verdi.
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