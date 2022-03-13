Kasımpaşa’da Ryan Donk'tan dalya

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Alınan 3 puanla birlikte lacivert-beyazlı ekip düşme hattından uzaklaşarak 35 puan ile 12. sıraya yükseldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kasımpaşa’nın tecrübeli stoperi Ryan Donk, İstanbul temsilcisi ile 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

13 GOL 9 ASİST

Hollanda U21 Milli Takımı’nın 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşadığı kadronun bir parçası olan Ryan Donk, bu sezon lacivert-beyazlı forma ile 22 lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı ve bu maçlarda toplam 2 gol 2 de asist ile takımına katkı sağladı. 35 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa forması giydiği 100 maçta ise toplam 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brügge’den 2013 yılında Kasımpaşa’ya transfer olan Donk, sergilediği performans ile Galatasaray’ın dikkatini çekmiş ve 2016 yılında sarı-kırmızılı ekibin yolunu tutmuştu. Bu formayla 2 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ryan Donk, bu sezon başında yeniden Kasımpaşa'ya dönmüştü.