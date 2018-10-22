Spor Toto Süper Lig'de 22 golle en skorer takım konumunda bulunan lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncusu, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor.Diagne, Kasımpaşa'da bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gole imza attı.
Çin'in Tianjin Teda takımından geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Senegalli santrfor, ikinci yarıda çıktığı 17 maçta 12 kez fileleri havalandırmıştı.
GOLLER SON 30 DAKİKADA
Mbaye Diagne, bu sezonki 10 golünün 9'unu son yarım saatlik dilimlerde kaydetti.Diagne, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor maçlarının son 30 dakikalarında fileleri havalandırdı.
Senegalli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında ise 13. dakikada skor tabelasını değiştirdi.
Diagne, Çaykur Rizespor (74), Medipol Başakşehir (66, 90+2), Demir Grup Sivasspor (80, 90+3), Galatasaray (76), Aytemiz Alanyaspor (89) ve Akhisarspor (67, 69) müsabakalarının ise son 30 dakikalık bölümlerinde gollerini attı.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
Kasımpaşa'nın sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Mbaye Diagne, Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.Ligde geride kalan 9 maçın tamamında forma giyen ve 10 kez fileleri havalandıran Senegalli santrfor, gol krallığı yarışında en yakın rakiplerinin iki katı skor üretti.
Diagne'yi krallık yarışında 5'er golle Yasin Öztekin (Göztepe), Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), Hugo Rodallega (Trabzonspor) ve takım arkadaşı Samuel Eduok takip ediyor.
MİLLİ TAKIM YOLU AÇILDI
Mbaye Diagne, bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi.Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ile 9 Eylül'de yapılan maçta ilk kez milli olan 26 yaşındaki oyuncu, ardından aynı organizasyonda Sudan ile yapılan 2 müsabakada da sahaya çıktı.
Diagne, milli formayla çıktığı 3 maçta gol sevinci ise yaşayamadı.
KARİYERİNE İTALYA'DA BAŞLADI
Mbaye Diagne, profesyonel kariyerine İtalya'da başladı.İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen Diagne, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.
Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli futbolcu, sırasıyla Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan), Westerlo (Belçika) ve Ujpest (Macaristan) takımlarına kiralandı.
Özellikle Ujpest'te gösterdiği etkili performansın ardından Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 Şubat ayında Diagne'yi bonservisiyle kadrosuna dahil etti.
PROFESYONEL KARİYERİ
Mbaye Diagne'nin profesyonel kariyerindeki performansı şöyle:
|Sezon
|Takım
|Maç
|Gol
|2013-2014
|Lierse
|11
|7
|2014-2015
|El Shabab
|2
|-
|2014-2015
|Westerlo
|11
|3
|2015-2016
|Ujpest
|15
|11
|2016
|Tianjin Teda
|27
|10
|2017
|Tianjin Teda
|17
|6
|2017-2018
|Kasımpaşa
|17
|12
|2018-2019
|Kasımpaşa
|9
|10
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