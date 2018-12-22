Kasımpaşalı oyuncular, 4-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası şunları söylediler:

Fode Koita: "Rakiplerimize nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Büyük bir takıma karşı kalitemizi gösterdik ve ligi iyi yerlerde bitireceğimizi kanıtladık. Biz iyi bir takımız, bu şekilde devam edersek büyük şeyler yapabiliriz."

Mbaye Diagne: "Hem kendi adıma hem de takım adına çok mutluyum. Bu şekilde devam ederek daha da başarılı olmak istiyorum. Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil. Daha da ileriye gitmek istiyorum ama şu an bunu konuşmayacağım."

David Pavelka: "Türkiye'ye geldiğimden beri çektiğim en kötü şuttu ama gol oldu. Takım olarak planın bir parçası olduk. Ligin ilk yarısını iyi şekilde bitirdik."

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