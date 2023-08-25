Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma! Denizli'de, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni 25 yaşındaki Hasan Söylemez'in kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle öldüren 26 yaşındaki Yusuf Söylemez ile 6 kişi adliyeye sevk edildi. Söylemez adliyeye getirilirken, "İstemeden oldu, pişmanım" dedi. Katil zanlısı Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez (25) ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez (26) parkta buluştu.

BULUŞMAYA ARKADAŞLARIYLA GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi.

BIÇAKLA YARALAYIP MARKETE SIĞINDI

Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

MERVE'NİN ARKASINA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) arkasına sığınan Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.

GÖĞSÜNE SAÇMALAR SAPLANDI

Göğsüne saçmalar isabet eden Merve Acar ile Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MERVE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÇEYİZ PARASI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acar'ın muhtar Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de belirtildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Hasan Söylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ VE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

"İSTEMEDEN OLDU, PİŞMANIM" DEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Acar'ın cinayet şüphelisi Yusuf Söylemez, adliyeye getirilirken "İstemeden oldu, pişmanım" dedi.

6 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA

Katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.