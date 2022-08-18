Kasiyeri bıçakla tehdit edip marketi soydu!

İstanbul Küçükçekmece'de markette bıçaklı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı.
İlçede bir markete giren şüpheli, elindeki bıçakla çalışanı kasadaki paraları vermesi için tehdit etti. Bu sırada markette bulunan müşterilere aldırış etmeyen soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.
İFADESİ ŞOKE ETTİ
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Kaan P. (22) isimli şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde soygunu "suçluluk duygusunu anlamak için" gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, soygun anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçakla kasiyeri tehdit eden soyguncunun paraları alıp çantasına koyarak müşterilerin bakışları arasında marketten ayrıldığı görülüyor.
Fotoğraflar: DHA
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