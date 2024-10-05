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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kasiyeri bıçakla tehdit etti! | Son dakika haberleri

        Kasiyeri bıçakla tehdit etti!

        Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:12
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        Kasiyeri bıçakla tehdit etti!
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        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek kasadaki paraların gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından kişinin kimliğini tespit etti.

        2 SAAT SONRA YAKALANDI

        Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapan ekipler tarafından görüldü.

        Polislerden kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen I.D. (20), savcılık sorgusunun ardından çakırıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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