Kasko doluyu karşılar mı? Araç dolu yağışından nasıl korunur?

Havaların soğumasıyla birlikte yağışlar da kendini göstermeye başladı. Yaşanan dolu yağışlarından sonra araç sahipleri kasko doluyu karşılar mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki kasko doluyu karşılar mı? Arabalar doludan nasıl korunur?

KASKO DOLUYU KARŞILAR MI?

Trafik sigortası dolu hasarını karşılamaz ancak kasko poliçesinde dolu teminatı bulunan araç sahibi vatandaşların dolu hasarlarını kasko kapsamında sigorta tarafından karşılanır.

Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklı olabildiği gibi 2017 yılında konuyla ilgili bazı sigorta şirketleri 4 iş günü içinde zarar dosyasının açılması konusundaki zorunluluğu kaldırma karar almışlardır.

Ayrıca sigorta şirketleri yaşanan bu tarz felaketlerde, araçlarda meydana gelen hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Bununla birlikte doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecekler.

ARAÇLAR DOLU YAĞIŞINDAN NASIL KORUNUR?

Elbette en kesin çözüm kapalı bir otoparka park etmek. Ancak seyir halinde yakalanırsanız ya da evinize/iş yerinize yakın bir kapalı otopark yok ise ne yapmalısınız? İşte cevapları...

HAVA DURUMUNU DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİN

Meteoroloji uyarılarını lütfen düzenli olarak takip edin ve uyarıları dikkate alınız.

DOLU YAĞARKEN ARAÇTAN DIŞARI ÇIKMAYIN

Dolu yağışı başladığı zaman trafikte seyir halindeyseniz lütfen aracınızı güvenli ve kapalı bir alana park ederek bekleyiniz.

ARAÇTA KALIN BİR BATTANİYE BULUNDURUN

Aracınızda her zaman kalın bir battaniye bulunmalı. Aracınızın zarar görebilecek kısımlarını battaniye ile örtünüz.

ACİL DURUMDA BATTANİYENİZ YOKSA ARAÇ PASPASLARINI KULLANIN

Acil bir durumda aracınızda battaniye yoksa lütfen paspasları kullanmaktan çekinmeyin. Paspaslarınızı korunma amaçlı kullanabilirsiniz.