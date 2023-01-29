Kasksız sürücü kazada can verdi

DHA

Aydın'da, motosiklet devrilen kasksız sürücü Erol Çolak (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu savrularak yola düşünce başını kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.