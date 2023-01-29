Kasksız sürücü kazada can verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Kasksız sürücü kazada can verdi
ABONE OL

Motosiklet devrilen kasksız sürücü hayatını kaybetti

Aydın'da demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savruldu. Başını kaldırıma çarpan kasksız genç, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Kasksız sürücü kazada can verdi
DHA

Aydın'da, motosiklet devrilen kasksız sürücü Erol Çolak (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu savrularak yola düşünce başını kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ATA AÖF bütünleme (büt) tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir?
GÜNDEM ATA AÖF bütünleme tarihleri
Son dakika: 'Meteorolojik sırt' yerini 'soğuk hava oluğu'na bırakıyor!
GÜNDEM 'Meteorolojik sırt' yerini 'soğuk hava oluğu'na ...
Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı - Son dakika haberi
GÜNDEM Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı
Eşini öldürüp sosyal medyaya 'gururlu hissediyor' yazdı!
GÜNDEM Eşini öldürüp sosyal medyaya 'gururlu hissediyor' ...
Marmaris'te dereye düşen araçtaki 2 kadın öldü - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Marmaris'te dereye düşen araçtaki 2 kadın öldü
Rize'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı hemşire öldü - Güncel haberler
GÜNDEM Rize'de otomobilin çarptığı hemşire kurtarılamadı
Gaziantep'ten acı haber! Berber çırağı çocuk kurtarılamadı! - En son haberler
GÜNDEM Berber çırağı çocuğun akılalmaz ölümü!
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman, 2. personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
GÜNDEM Gözler Sağlık Bakanlığı 2. personel alım ...
Helvacı tarafından işe alınmayınca masalara tükürdü
GÜNDEM İşe alınmayınca masalara tükürdü
Balıkesir TOKİ kura çekilişi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 29 Ocak 2023 TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Balıkesir kura sonuçları ve isim listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.