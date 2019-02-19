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Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı

Giriş: 19.02.2019 - 11:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. Güzellik kavramını değiştiren isimlerden biri de Sophia Hadjipanteli! Kıbrıs Rum kesimi doğumlu genç model, hiç aldırmadığı koyu kaşları sayesinde pek çok firmadan reklam teklifi alıyor.

  • 1Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    Sophia Hadjipanteli, moda dünyasındaki yeni trendine uydu ve güzellik kalıplarını bir bir yıktı.

  • 2Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    Şekilli ve ince kaşların tercih edildiği bu dönemde kaşlarını aldırmayan genç model, cesareti ve farklılığıyla sosyal medyada ses getirdi.

      

  • 3Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    Sophia Hadjipanteli boyattığı ve hiç aldırmadığı koyu kaşları sayesinde şimdilerde pek çok firmadan reklam teklifi alıyor.

  • 4Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    Kıbrıs Rum kesimi doğumlu genç model, kaşları yüzünden sık sık eleştiri alıyor fakat o bunları hiç umursamadığını çünkü kendisini böyle güzel bulduğunu söylüyor.

  • 5Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    Sophia Hadjipanteli'nin kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo.

  • 6Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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    İşte "Kaşlarım benim her şeyim" diyen Sophia Hadjipanteli'nin fotoğraflarından bazıları...

  • 7Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 8Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 9Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 10Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 11Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 12Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 13Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 14Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 15Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 16Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 17Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 18Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    18|30
  • 19Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 20Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 21Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    21|30
  • 22Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    22|30
  • 23Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    23|30
  • 24Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    24|30
  • 25Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    25|30
  • 26Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    26|30
  • 27Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    27|30
  • 28Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
    28|30
  • 29Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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  • 30Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı
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