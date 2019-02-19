Kaşlarıyla alay edilen Sophia Hadjipanteli güzellik kavramını yeniden yazdı

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. Güzellik kavramını değiştiren isimlerden biri de Sophia Hadjipanteli! Kıbrıs Rum kesimi doğumlu genç model, hiç aldırmadığı koyu kaşları sayesinde pek çok firmadan reklam teklifi alıyor.