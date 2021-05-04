Kaspersky, 2020'de istikrarlı büyümesini sürdürdü

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,Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, salgınla ilişkili zorluklarla dolu geçen yıl boyunca şirket, kullanıcıların gizliliğini koruyan ve giderek yaygınlaşan dijitalleşmenin ortasında işletmelerin siber güvenlik risklerini azaltmasına yardımcı olan çözümleriyle olumlu sonuçlara imza attı.

Dijital dünyaya hızlı geçiş ve 2020'de yaygınlaşan çevrim içi çalışma alışkanlıklarıyla birlikte birçok kuruluşun siber güvenlik ihtiyacı arttı. Kaspersky, dünya çapındaki müşterilerinin korunmasını sağlamak için sektördeki en iyi ürün ve hizmetleri sunmak üzere çalıştı ve hem B2B (yüzde 13) hem B2C (yüzde 4) alanında önemli başarılar elde etti. 2020 Kaspersky finansal sonuçları, şirket tarihinin en iyilerinden biri oldu. Şirket, küresel denetlenmemiş IFRS gelirini yıldan yıla yüzde 3'lük artışla 704 milyon dolara yükseltti.

Kaspersky'nin B2B'deki büyümesi, kurumsal (yüzde 23) ve uç nokta harici (yüzde 27) dahil olmak üzere stratejik iş alanlarında devam eden büyümeden kaynaklandı. Şirket, bu dönemde tehdit analizi, araştırma ve yanıt için BT güvenlik ekiplerinin kaynaklarından tasarruf etmelerini sağlayan, 7/24 makine öğrenimi odaklı koruma sağlayan bir hizmet olan Kaspersky Yönetilen Tehdit Algılama ve Yanıt (MDR) dahil olmak üzere yeni çözümleri pazara sundu ve B2B dijital satışlarında yüzde 10 büyümeye imza attı.

Salgından en çok etkilenen KOBİ iş segmentinde şirket, yüzde 3 büyüme gösterdi. Buna Kaspersky Endpoint Security Cloud çözümünün satışlarında önemli bir artış (yüzde 80) eşlik etti. Orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak odaklanan Kaspersky, yılın ortasında sınırlı güvenlik uzmanlığına ve kaynaklarına sahip kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış yeni Kaspersky Uç Nokta Algılama ve Yanıt Optimum'u (EDR Optimum) piyasaya sürdü.

Aylarca süren küresel kapanmalar, tüketici segmentinde değişime neden olarak dijital penetrasyonu hızlandırdı. Perakende pazarı somut satışlarda düşüşe neden olan kısıtlamalardan önemli ölçüde etkilenirken, Kaspersky'nin dijital sektör B2C satışları yüzde 8 yıllık büyüme gösterdi. Bu, tüm yıl boyunca dijital satın almadaki etkileyici çift haneli büyümenin bir etkisi olarak ortaya çıktı.

- "Dünya bir anda dijitale geçti ve siber risklere karşı daha savunmasız hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkanı (CBO) Alexander Moiseev, 2020'nin oyunun kurallarını değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirimizle yaşama, çalışma, alışveriş yapma ve sosyalleşme şeklimiz, Kovid-19 salgını öncesinde hayal edebileceğimizden çok daha hızlı ve tahmin edilemez bir şekilde değişti. Dünya bir anda dijitale geçti ve siber risklere karşı daha savunmasız hale geldi. Bir işletme olarak bizim de yeni gerçekliğe uyum sağlamamız gerekiyordu. İnsanların yarınları daha güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdu. Şirketimizin faaliyetleri, bu tür belirsiz zamanlarda insanların en iyi korumaya ve güvenliğe ihtiyaç duyduklarını kanıtlayarak önemli oranda artış gösterdi."

Verilen bilgiye göre, Kaspersky, yıl içinde dünya çapında gerçekleştirilen 62 farklı bağımsız testten 50'sinde ilk 3 sırayı, 45'inde birinciliği elde etti. Ayrıca, AV-Comparatives, Kaspersky'nin en önemli ev kullanıcısı güvenlik çözümü olan Kaspersky Internet Security'i "2020 Yılının Ürünü" olarak 6'ncı kez ödüllendirdi.

Küresel olarak şirketin performansı, özellikle Latin Amerika, Rusya, Baltıklar, Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, META bölgesi (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) ve Avrupa'da arttı. Kovid-19'dan tüm bölgeler arasında ticari faaliyetler açısından ilk olarak etkilenen Asya Pasifik, geçen yıla göre sabit kaldı. Aynı istikrarlı sonuç, satışların esas olarak dijital segment tarafından yönlendirildiği Kuzey Amerika bölgesinde de kendini gösterdi.

Kaspersky, 2020'de Küresel Şeffaflık İnisiyatifi kapsamında önceki taahhütler ve ötesine ilişkin bir dizi önemli adım attı. Şirket, veri işleme ve veri depolamanın İsviçre'ye taşınmasını tamamladı. Avrupa, ABD, Kanada ve bazı Asya-Pasifik ülkelerinde bulunan kullanıcılar tarafından paylaşılan müşteri tehdidiyle ilgili veriler artık Zürih'teki veri merkezlerinde işleniyor. Şüpheli veya önceden bilinmeyen kötü amaçlı dosyalar, otomatik kötü amaçlı yazılım analizi için Kaspersky Security Network'e (KSN) gönderiliyor.

Kaspersky ayrıca New Brunswick, Kanada'daki CyberNB Association ile ortaklaşa Kuzey Amerika Şeffaflık Merkezi'nin açıldığını duyurdu ve ürün güvenliği değerlendirmesi üzerine özel bir eğitim olan Siber Kapasite Oluşturma Programı'nı başlattı.