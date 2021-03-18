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Kaspersky biyonik uzuv gibi teknolojilerin kullanım talebine ilişkin anket yaptı

Siber güvenlik şirketi Kaspersky teknolojiyi insan vücuduna entegre ederek "güçlendirilmiş insan" olma fikri hakkında bir anket yaparak insanların konuya yaklaşımını ölçtü.

Kaspersky biyonik uzuv gibi teknolojilerin kullanım talebine ilişkin anket yaptı
AA

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, teknolojinin getireceği eklentileri insan vücuduna entegre ederek "güçlendirilmiş insan" fikri hakkında bir anket yaptı.

Buna göre, Avrupalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı (yüzde 46,5),insanların teknolojiyle kendi vücutlarını geliştirmekte özgür olmaları gerektiğine inanıyor. Ancak çoğu bu tür teknolojilerin uzun vadeli toplumsal etkileri hakkında endişeli olduğunu kaydediyor.

Söz konusu gelişim iki şekilde olabiliyor: Biyonik uzuvların kullanımı gibi sağlığa bağı gerekçelerle yapılacak güçlendirmeler veya vücuda RFID çipleri yerleştirmek gibi isteğe bağlı girişimler.

Ankete katılanların sadece yüzde 12'si, iş yerinde haksız bir avantaj elde edeceklerini düşündükleri için insani güçlendirme uygulayan kişilerle çalışmaya karşı çıkıyor. Bununla birlikte her beş yetişkinden neredeyse ikisi (yüzde 39),insani güçlenmenin gelecekte sosyal eşitsizliğe veya çatışmaya yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Genel olarak katılımcıların yaklaşık yarısı hem güçlendirilmiş hem de güçlendirilmemiş insanları içeren geleceğin toplumu hakkında "heyecanlı" veya "iyimser" olduğunu ifade ediyor.

- Biyonik kol ve bacak tercih ediliyor

Kaspersky’nin araştırmasına göre, katılımcıların üçte birinden fazlası artırılmış insanları "her zaman kabul ettiklerini", yüzde 17'si on yıl öncesine kıyasla "daha fazla kabullenmeye hazır olduklarını" belirtiyor.

Avrupalı erkeklerin yarısı, kadınların ise yüzde 40'ı hem normal hem "güçlendirilmiş" insanlar tarafından paylaşılan gelecek hakkında "heyecanlı" ya da "iyimser" olduklarını ifade ediyor.

Bir aile üyesi sağlık gerekçesiyle geliştirme teknolojilerine ihtiyaç duyarsa, katılımcıların tercihi bunun bir biyonik kol (yüzde 38) veya bacak (yüzde 37) olması yönünde.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri tercihlerine bakılmaksızın kendilerini bu şekilde geliştirmeye karar veren aile üyesini destekleyeceklerini beyan ediyor.

Anket katılımcılarının sadece yüzde 16,5'i bu yaklaşımı "tuhaf" olarak görürken, yaklaşık dörtte biri bunu "cesur" olarak adlandırıyor.

Katılımcıların dörtte birinden biraz fazlası, bu fikre karşı çıkanların yüzde 41'ine kıyasla, artırılmış kişilerin hükümet düzeyinde özel temsile sahip olması gerektiğine inanıyor.

- "Herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir olmalı"

Kaspersky Avrupa Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Marco Preuss, anket sonuçlarına ilişkin, "Avrupa genelinde insani güçlendirme konusunda geniş bir destek ve ilgiyle karşılaşsak da insani güçlendirme uygulamasının toplum üzerindeki etkileri konusunda anlaşılır endişeler var. Hükümetler, endüstri liderleri ve artırılmış insanlar, insani güçlendirmenin geleceğini birlikte şekillendirmeye yardımcı olmak için bir araya gelmeli. Böylece bu heyecan verici endüstrinin belli bir düzende ve herkes için güvenli bir şekilde gelişimini sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

DSruptive Subdermals Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Hannes Sapiens Sjöblad ise, "İnsani güçlendirme teknolojisi, far ve ayrıcalıklı bir kesime hitap eden yüksek kaliteli, yüksek teknolojiye dayalı çözümler olarak düşünülmemelidir. Herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir olmalı, herkes bu kavramdan yararlanabilmelidir." ifadelerini kullandı.

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