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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük

        Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:32
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        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
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        Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.

        Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.

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