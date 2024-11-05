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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: İsrail'i hedef aldık, ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: İsrail'i hedef aldık, ölü ve yaralılar var

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:32
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        "İsrail'i hedef aldık, ölü ve yaralılar var"
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        Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

        Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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