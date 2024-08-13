Kassam Tugayları: İsrailli esirleri koruyan iki Kassam üyesi bir esiri öldürdü, iki kadın esiri ağır yaraladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'da yayımlanan açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını belirtti.

Yaralı esirlerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çabaların devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze’deki katliamların ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkilerin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu dile getirdi.

Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra yeni bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

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Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Hamas'ın açıklamasına atıfta bulunuldu.

Kassam üyelerinin iki ayrı olayda İsrailli bir esiri öldürdüğü ve iki kadın esiri yaraladığı bilgisine işaret edilen açıklamada, “henüz olayı doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.