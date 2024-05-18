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        Haberler Dünya Kassam Tugayları, Refah'ta 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

        Kassam Tugayları, Refah'ta 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

        Gün içinde 15 İsrailli askerin öldürüldüğünü duyuran İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir açıklama daha yaptı. Telegram'daki açıklamada Refah'ın doğusunda 5 İsrailli askerin daha öldürüldüğü ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:11
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        Hamas: 5 İsrailli asker daha öldürdük
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerini daha öldürdüklerini duyurdu.

        Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, bir Siyonist piyade kuvvetini anti-personel mayını ile hedef almayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Tabiin Mescidi çevresinde gerçekleştirilen operasyonda 5 İsrail askerinin öldüğü, 1 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

        Hamas: 15 İsrail askeri öldürüldü
        Hamas: 15 İsrail askeri öldürüldü

        Kassam Tugayları'ndan gün içinde yapılan açıklamalarda, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopterin vurulduğu bildirilmişti.

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        İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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