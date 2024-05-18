Kassam Tugayları, Refah'ta 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerini daha öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, bir Siyonist piyade kuvvetini anti-personel mayını ile hedef almayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Tabiin Mescidi çevresinde gerçekleştirilen operasyonda 5 İsrail askerinin öldüğü, 1 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Kassam Tugayları'ndan gün içinde yapılan açıklamalarda, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopterin vurulduğu bildirilmişti.

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İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.