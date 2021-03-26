İHA

Çalışma süresince Kaş’ta planlı su kesintisi ve hatlarda basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi.

Kaş ilçesi Saklıkent içme suyu ana hattında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mart Pazartesi günü geniş çaplı bakım-onarım ve deplase çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamda yaşanacak su kesintisine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

DÖRT GÜNE VARAN KESİNTİ OLACAK

29 Mart Pazartesi sabah saat 08.00’den itibaren başlayacak çalışma kapsamında Palamut, Kınık (Dinek Mevkii),Çavdır Mahallelerinde bir gün, Çayköy Mahallesi’nde iki gün, İslamlar (Akbel-İncebel Mevkileri),Kalkan, Sahil Bezirgan (Kökdere-Ulugöl-Sarnıçbaşı Mevkileri) Mahalleleri üç gün, Gökçeören (Gökseki Mevkii) Mahallesi’nde dört gün, Kaş (Merkez-Çerçiler Mevkileri),Bayındır Mahallelerinde ise ikişer gün dönüşümlü olarak planlı su kesintisi ve hatlarda basınç düşüklüğü yaşanması öngörülüyor.