Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Osmaniye'de, milattan önce 5. yüzyılın izlerini barındıran, bölgenin din, kültür ve sanat merkezlerinden Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazılarına başlandı

Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
AA

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin 12 kilometre kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu çevresindeki antik kentin tiyatro alanındaki çalışmaları inceledi.

Tiyatro alanında ilk kazmayı vurarak sezonun kazı çalışmasını başlatan Yılmaz, burada görevli kazı ekibine başarı diledi.

Vali Yılmaz, gazetecilere, kazıların Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Kastabala'nın Çukurova'nın Efes'i olarak bilindiği ifade eden Yılmaz, kazı sayesinde antik kentin tarihi değerlerinin ortaya çıkacağını belirtti.

Yılmaz, antik kentin kazılarla önemli bir turizm merkezi haline geleceğini ifade etti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Kastabala'nın önemini anlatarak buradaki antik tiyatro gibi bir yapının bölgede bulunmadığını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da kazı çalışmalarına tiyatro alanında başlandığını bildirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro - Son dakika haberler
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
Fotoğraftaki detay pes dedirtti! Sosyal medya bunu konuşuyor...
YAŞAM Fotoğraftaki detay pes dedirtti
Oyuncak Müzesi çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor
YAŞAM Çocuklara eğlence, yetişkinlere nostalji yaşatıyor
SON DAKİKA: Dopdolu hafta sonu keyfi yayında! Habertürk Hafta sonu eki çıktı - 17 Nisan 2022 Cumartesi
YAŞAM Hafta sonu dopdolu
Günlük burç yorumları! (23 Nisan 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Başvuru süresi 6 aya çıkarıldı
YAŞAM Başvuru süresi 6 aya çıkarıldı
Diyarbakır'da uçurtma zamanı
YAŞAM Diyarbakır'da uçurtmalar zamanı
İftarı yapan soluğu burada alıyor
YAŞAM İftarı yapan soluğu burada alıyor
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 22 Nisan 2022! On Numara sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM On Numara'da kazandıran numaralar...
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
YAŞAM Asırlık lezzet: Parmak çörek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.