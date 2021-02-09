"100 Şerife Bacı" adımlarını İstiklal Yolu'nda atacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans HaberleriKASTAMONU - "100 Şerife Bacı" adımlarını İstiklal Yolu'nda atacak
ABONE OL

"100 Şerife Bacı" adımlarını İstiklal Yolu'nda atacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında, "100 Şerife Bacı" İstiklal Yolu'nu yürüyecek.

KASTAMONU -
AA

Kastamonu Valiliği öncülüğünde, 18-21 Şubat tarihlerinde, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında 100 Şerife Bacı yürüyor" adı altında etkinlik gerçekleştirilecek.İnebolu ilçesinden başlayacak, 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kastamonu'da sona erecek.

Yürüyüşte kadınlara öncelik verilecek.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, AA muhabirine, Şerife Bacı'nın yiğit bir Anadolu kadını olduğunu söyledi.

Şerife Bacı'nın, kurtuluş mücadelesinde lojistik destek sağlamak için İnebolu'dan cepheye sevk edilen cephanelerin taşınmasında görev aldığını hatırlatan Kaplan, "Şerife Bacı, 1921 yılının 21 Şubat'ında İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnıyla gelirken cephaneler ıslanmasın diye kendi üstündeki yorganı cephaneye ve çocuğunun üzerine örtmüş. Kendisi yalın ayak, o şartlara uygun olmayan giysiyle kağnı çekerken, Kastamonu'ya yaklaşırken donarak şehit olmuştur. Bu yiğit Anadolu kadınını yad etmek için bu şekilde bir yürüyüş düzenliyoruz." dedi.

Kaplan, yürüyüşün 2008 yılından itibaren düzenli olarak yaz aylarında yapıldığını belirterek, 2012 ve 2017 yıllarında ise kış ayında yüründüğünü anlattı.Yürüyüşün geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığına işaret eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Şu anda 100'e yakın müracaat var. Bunun 300-400 kişi olacağını düşünüyoruz. Bizim esas hedefimiz bayanlar, yani Şerife Bacılar. Belirleyeceğimiz 100 kişilik Şerife Bacı grubuyla bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Eşiyle gelmek isteyenler var. En azından bayanlara destek olacak eşini getirme talebinde bulunuyorlar. Biz bunu makul karşılıyoruz. 100 bayan olur ama yüzde 10-20 erkek kontenjanı tanıyoruz."

Kaplan, yürüyüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştireceklerini kaydetti.

- "Onları bir nebze olsun anlamaya çalışırız, diye düşünüyorum"

İstiklal Yolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Bölükbaş ise derneğin, 2017 yılında kurulduğunu dile getirerek, "Kastamonu kadını başarı, güç, cesaret, azim ve kültürüyle her zaman örnek olmuştur. Bundan 100 yıl önce de dünyaya sesini duyurmuştur. Bizler o yılların kış şartlarını yaşamıyoruz, pek çok imkana sahibiz. O yılları tam olarak anlayabilmemiz mümkün değil ama azıcık bir üşümeyle bile onları bir nebze olsun anlamaya çalışırız, diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bölükbaş, Şehit Şerife Bacı'yı anmak, o ruhu yaşamak isteyen Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları yürüyüşe davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - III
KÜLTÜR-SANATÖlümsüz aşıkların sahil turu
Müzik öğretmeninden iki şarkı
KÜLTÜR-SANATMüzik öğretmeninden iki şarkı
Erdal Beşikçioğlu: O anların tekrarı yok - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATSavaş dönemlerinde de böyleydi
Kültürel ve doğal miraslarımız XXII (İshak Paşa Sarayı)
KÜLTÜR-SANATYapımı 99 yıl sürdü
'Cüceler ve Ayakkabıcı' İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda
KÜLTÜR-SANATİş Sanat'ta tiyatro şenliği
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - II
KÜLTÜR-SANAT'Jaws'tan bir yıl önce çekildi
Müzeyyen Senar ile Cem Karaca anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatlarının yıl dönümünde anılıyor
Barış Manço Vapuru'nda '2023'ün provası yapıldı
KÜLTÜR-SANAT'2023'ün provası yapıldı
Kültürel ve doğal miraslarımız XXI(Hekatomnos Anıt Mezarı)
KÜLTÜR-SANATKaçırılanlar geri getirildi
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - I
KÜLTÜR-SANAT'Bir film yeter'