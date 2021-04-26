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Kastamonu Barosundan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Kastamonu Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Kastamonu Barosundan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını
AA

Barodan yapılan yazılı açıklamada, "soykırım" açıklamasının gündelik siyasete hizmet ettiği belirtildi.

Biden'ın ifadelerinin tarihe büyük bir yalan olarak yazılacağı vurgulanan açıklamada, "Ermeni soykırımı iddialarının gerçekliği olmadığı, bugüne kadar ulusal ve uluslararası tüm tarih otoriteleri tarafından bilimsel olarak ifade edildiği halde günümüzde konunun hukuka ve tarihsel gerçeklere aykırı biçimde gündeme getirilmesi ancak siyasi bir hamle olarak nitelenebilir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"Bu gerekçelerle, nefret ve yalanla dolu sözde soykırım açıklamasını Mr. Biden'a aynen iade ediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütlerine silah desteğinde bulunan, atom bombasını sivillerin üzerine çekinmeden ateşleyen bir ülkenin başkanı olarak Biden'ın tarihe uymayan açıklamalar yapması garip değildir. Ancak soykırım yalanının siyasi araç olarak kullanılması, tarih boyunca insan haklarına azami ihtimam gösteren ülkemiz ve milletimiz için kabul edilemez. Yalanlarla dolu açıklamanın milletimizin manevi varlığına saldıran bir insanlık suçu olduğu da ayrıca belirtilmelidir. Yine bu açıklamadan yüreklenerek yalana ortak olan iç odakların da tarihte hesap vereceklerini bilmeleri gereklidir."

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