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HaberlerGündemKastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun testi de pozitif çıktı

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA

Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın." ifadelerine yer verdi.

Vidinlioğlu, ayrıca sağlık durumuna ilişkin iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

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