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Kastamonu, Brezilya'dan 200 kaportacı transfer etti

Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan 200 kaporta ustası getirildi. Brezilya'dan tamir için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" dedi

02.10.2018 - 08:47 | Güncelleme: AA

Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi. Kentte, 18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doludan 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araba servisleri talebi karşılamak için başka kentlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti.

BREZİLYA'DAN DÜNYAYA YAYILIYOR, IŞIK VE ÇUBUKLA ONARIYORLAR

AA'nın haberine göre Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, göçük onarımının ilk olarak Brezilya'da başladığını belirtti. Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" diye konuştu.

"BOYASIZ BİÇİMDE ONARIM YAPIYORUZ"

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt da şunları dile getirdi: "Hasarın şiddeti çok yoğun. Araçların kaportalarında yoğun şekilde hasar var. Onarılamayacak hasarlar var. Bize şu ana kadar 200 araç geldi ama Kastamonu'da 10 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Bu araçların yarısı onarılmayacak şekilde. Bu araçlar sigorta şirketleri tarafından servislere yönlendiriliyor. Boyasız hasar onarım sistemi dediğimiz bir sistem var ve şu anda boyasız şekilde yapmaya çalışıyoruz."

"YOĞUNLUĞA CEVAP VERME ŞANSIMIZ YOK"

Küçükkurt, çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini belirterek, "Yurt dışından da ekipler getirttik. Çünkü Türk çalışanlarımızın buradaki yoğunluğa cevap verme şansı yok. Kastamonu halkına, işini profesyonel yapan firmalara yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiyemiz bu işi daha detaylı yapan firmaları tercih etmeleri. Biz on kişilik bir ekibiz ve günde 4 aracın onarımını yapabiliyoruz. Bir araç ortalama 4 gün sürüyor. Hasarın ağırlığına bağlı" ifadesinde bulundu.

"BREZİLYA BUNUN DERSİNİ ÜNİVERSİTEDE VERİYOR"

Kaporta ustası Fatih Durna da Brezilyalılarla İstanbul'da etkili olan doludan sonra da birlikte çalıştıklarına işaret etti. Türkiye'de çıraklık ustalık ilişkisi olduğunu söyleyen Durna, "Brezilya'da bunun üniversitelerde de dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var. Kastamonu'da toplam 200'ün üzerinde Brezilyalı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    kaportacı bile ithal :)
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